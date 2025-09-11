Korte vertragingen op Schiphol na staking grondpersoneel KLM

SCHIPHOL (ANP) - De nasleep van de staking bij KLM op Schiphol woensdag lijkt mee te vallen. Enkele vluchten op de luchthaven lopen donderdag korte vertraging op door de staking van het grondpersoneel, meldt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn geen vluchten geannuleerd.

Door de werkonderbreking tussen 08.00 en 10.00 uur zijn woensdag ruim honderd vluchten geschrapt. Dit trof 27.000 passagiers. KLM meldde eerder dat alle gedupeerden waren omgeboekt en dat passagiers de komende dagen mogelijk nog te maken hebben met vertragingen.

FNV en CNV kondigden de staking aan nadat KLM een cao-akkoord had gesloten met drie andere vakbonden. De luchtvaartmaatschappij had daarom op voorhand vluchten geschrapt. De twee vakbonden willen dat het grondpersoneel van KLM volgende week woensdag weer het werk neerlegt, dit keer van 08.00 uur tot 12.00 uur. Dat zijn werknemers die bijvoorbeeld bagage in- en uitladen en vliegtuigen verslepen.