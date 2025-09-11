ECONOMIE
Dit prachtige Groningse dorpje wordt overspoeld door toeristen: ’Soms lopen ze ineens mijn tuin binnen’

Samenleving
door Nina van der Linden
donderdag, 11 september 2025 om 11:27
bijgewerkt om donderdag, 11 september 2025 om 12:21
Het pittoreske Groningse vestingdorpje Bourtange staat volop in de internationale schijnwerpers. Volgens het toonaangevende Amerikaanse magazine Forbes behoort het namelijk tot de tien mooiste plekken ter wereld. Een enorme eer, maar voor de inwoners van de vesting brengt de titel ook zorgen met zich mee. “Het is geen openluchtmuseum waarin we acteurs zijn.”
Bourtange ontvangt jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers. Toch blijft het dorp in Nederland relatief onbekend. “Ik wil er geen attractie van maken”, zegt Hendri Meendering, directeur van de Vesting Bourtange. “Bourtange moet haar karakter behouden en niet overspoeld worden door massatoerisme.”
Giethoornachtige taferelen
De vesting telt zo’n veertig inwoners. Eén van hen is Henk Hebers, eigenaar van eetcafé ’t Oal Kroegie. “Ik ben hier geboren, in het snoepwinkeltje tegenover het café”, vertelt hij tegen De Telegraaf. Voor hem is de constante stroom toeristen dagelijkse kost. “Het leven in de vesting draait om bezoekers, en dat merk je elke dag.” Toch kan het soms ongemakkelijk zijn. “Soms lopen toeristen ineens door de poort mijn tuin binnen. Vooral nieuwe bewoners kunnen daar geïrriteerd door raken.”
Geen openluchtmuseum
De vesting werd in 1580 gebouwd ter verdediging van Nederland en werd nooit veroverd. Meendering grapt: “Nu is er wel een bezetting, dat zijn de toeristen.” Toch benadrukt hij dat het dorp gewoon bewoond is. “Mensen doen hier gewoon hun werk en leiden hun leven. Het is geen openluchtmuseum waarin we acteurs zijn.”
Hoewel het dagelijks leven er soms sprookjesachtig uitziet, is het ook gewoon praktisch. “Ik zit weleens voor mijn huis met een kop koffie. Dan hoor je toeristen zeggen: ’Wonen hier echt mensen?’”
Balans zoeken
Volgens Meendering is de grootste uitdaging het evenwicht tussen toerisme en wonen. “Tot nu toe gaat dat goed. De inwoners houden alles netjes bij, zodat het totaalplaatje klopt.” De notering in de top 10 van Forbes ziet hij als erkenning: “Om de vesting draaiende te houden, is het belangrijk dat wij op de kaart komen, maar we waken er altijd voor dat wonen en toerisme in balans blijven.”
Ondertussen genieten bezoekers zichtbaar van de sfeer en historie. Een toerist zegt: “Geschiedenis is een hobby van mij. En hier is alles nog intact, zoals vroeger. Dat is prachtig. Alleen die oude stenen... daar struikel ik steeds over.”
Bron: De Telegraaf

