Kos: in de EU is er plaats voor alle Westelijke Balkanstaten

BRUSSEL (ANP) - Uitbreiding is prioriteit voor de EU, zei Eurocommissaris Marta Kos (Uitbreiding) maandag voor het begin van een overleg tussen de EU-lidstaten en de landen van de Westelijke Balkan. "Ik heb een zeer duidelijke boodschap. Er is plaats voor alle Westelijke Balkanstaten in de Europese Unie." Het gaat om Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië.

"Als onze kandidaten hun beloftes nakomen, moeten wij dat ook doen, en dat doen we ook", zei Kos.

Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië zijn kandidaat-leden, Kosovo nog niet. Kandidaat-leden moeten aan een groot aantal eisen voldoen om te kunnen toetreden tot de EU, onder meer op het gebied van rechtsstaat en de aanpak van corruptie.

Begin juni is er in Montenegro een top van EU-regeringsleiders met de regeringsleiders van de Westelijke Balkan. "Ik verwacht een zeer sterke toezegging van alle kandidaten uit de Westelijke Balkan om vastberaden op het Europese pad te blijven", zei Kos.