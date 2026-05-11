Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: pollenexplosie op komst

Wordt je geveld door niesbuien, tranende ogen en een verstopte neus ? Dan ben je niet de enige. Voor miljoenen Nederlanders met hooikoorts breekt een vervelende periode aan; sommigen zitten er al middenin. En het slechte nieuws is: de klachten worden waarschijnlijk alleen maar erger.

Door de regen van de afgelopen weken schieten de grassen momenteel massaal uit de grond en dat betekent een explosie van pollen die door de lucht dwarrelen.

Grasseizoen begint eerder dan normaal

Het graspollenseizoen is dit jaar opvallend vroeg begonnen. In bermen door het hele land staan vroege grassoorten, zoals Vossenstaartgras, nu al volop in bloei.

Vooral op droge en zonnige dagen kunnen mensen daar flink last van krijgen. Dan verspreiden pollen zich namelijk makkelijker door de lucht en nemen hooikoortsklachten snel toe. Volgens experts komt het seizoen nu pas écht op gang.

Regen zorgt voor pollenboost

De natte weken in mei geven grassen precies wat ze nodig hebben: groeikracht. Meer regen betekent meer gras en dus ook meer pollen.

Naar schatting hebben zo’n twee miljoen Nederlanders last van een allergie voor graspollen. Voor hen kunnen de komende weken behoorlijk pittig worden. En helaas stopt het daar niet.

Piek moet nog komen

De zwaarste periode van graspollen duurt meestal langer dan een maand. Zodra dat seizoen afneemt, dienen de volgende boosdoeners zich alweer aan: bloeiende kruiden.

Ook die verspreiden sterk allergene pollen, waardoor veel mensen nog langer klachten houden. Wie gevoelig is voor pollen, is dus voorlopig nog niet van de niesbuien af.

Niet overal even erg

Er zijn wel grote regionale verschillen. April was uitzonderlijk droog, maar mei verloopt juist veel natter. Vooral in het zuiden en zuidoosten van Nederland viel lokaal al meer dan 30 millimeter regen. Daar profiteren grassen volop van het vocht, waardoor de pollenproductie fors stijgt.

In het noorden en uiterste westen bleef het droger. Daar is de overlast waarschijnlijk iets minder heftig.