ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Litouwen en Letland willen vertrekkende troepen VS wel overnemen

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 11:24
anp110526080 1
BRUSSEL (ANP) - Letland en Litouwen willen graag Amerikaanse troepen verwelkomen als die bijvoorbeeld uit Duitsland worden weggehaald. De Baltische landen staan er goed op in Washington, menen ze, en de regering van de Amerikaanse president Donald Trump wil voorbeeldige bondgenoten belonen.
"Wij zouden die ontwikkeling zeer verwelkomen", zei de Letse buitenlandminister Baiba Braže op Bloomberg TV over de mogelijkheid dat vertrekkende militairen naar Letland worden overgeplaatst. "De Amerikaanse bondgenoten zeggen ook dat we een modelbondgenoot zijn." Letland en buren als Litouwen lopen voorop met defensie-uitgaven en steun aan Oekraïne.
Bražes Litouwse collega Kęstutis Budrys ziet in een oostwaartse verhuizing ook militaire meerwaarde. De Amerikaanse troepen worden dan dichter bij de grens van de NAVO-landen met Rusland gelegerd. Dat Duitsland nu nog veruit het leeuwendeel van de Amerikanen huisvest, stamt uit de Koude Oorlog toen het IJzeren Gordijn door Duitsland liep.
loading

POPULAIR NIEUWS

216659526 m

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

086e0a86960e39786e7bffb95049ddfa,483060f2

Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

26940060 m

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

ANP-557292573

Meta (Facebook) begint aan zijn doodstrijd

71468666_m

Duiven verdienen eerherstel: veel slimmer en nuttiger dan hun slechte imago

d3600b45-3801-42d5-83f2-c2727729d2db-cover17

Arts verwijdert verkeerd orgaan bij ‘routine-ingreep’: patiënt (70) overlijdt in Florida

Loading