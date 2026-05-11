Litouwen en Letland willen vertrekkende troepen VS wel overnemen

BRUSSEL (ANP) - Letland en Litouwen willen graag Amerikaanse troepen verwelkomen als die bijvoorbeeld uit Duitsland worden weggehaald. De Baltische landen staan er goed op in Washington, menen ze, en de regering van de Amerikaanse president Donald Trump wil voorbeeldige bondgenoten belonen.

"Wij zouden die ontwikkeling zeer verwelkomen", zei de Letse buitenlandminister Baiba Braže op Bloomberg TV over de mogelijkheid dat vertrekkende militairen naar Letland worden overgeplaatst. "De Amerikaanse bondgenoten zeggen ook dat we een modelbondgenoot zijn." Letland en buren als Litouwen lopen voorop met defensie-uitgaven en steun aan Oekraïne.

Bražes Litouwse collega Kęstutis Budrys ziet in een oostwaartse verhuizing ook militaire meerwaarde. De Amerikaanse troepen worden dan dichter bij de grens van de NAVO-landen met Rusland gelegerd. Dat Duitsland nu nog veruit het leeuwendeel van de Amerikanen huisvest, stamt uit de Koude Oorlog toen het IJzeren Gordijn door Duitsland liep.