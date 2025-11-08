ECONOMIE
KOZP: 'laatste demo' tegen Zwarte Piet in Yerseke en op Texel

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 10:30
AMSTERDAM (ANP) - Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil op 15 november demonstreren tegen te zwart geschminkte pieten bij de sinterklaasintochten in het Zeeuwse Yerseke en op Texel. De organisatie, die dit jaar voor het laatst actief is, zegt dat daar nog steeds zwarte pieten aanwezig zijn en pleit voor een racismevrije sinterklaasintocht.
KOZP was in gesprek met tien gemeenten en intochtcomités over het uiterlijk van de pieten. De actiegroep zegt met hen een overeenkomst te hebben bereikt voor een inclusief sinterklaasfeest. Het leek er dan ook op dat er in het laatste jaar van KOZP geen demonstratie nodig zou zijn, meldt de actiegroep. "Wij werden er echter op gewezen dat er in Yerseke en Texel nog steeds sprake is van zwarte pieten bij de intocht. Daarom gaan wij ook dit jaar voor het laatst de straat op."
De landelijke intocht van Sinterklaas, uitgezonden door de NTR, is dit jaar op Texel. De NTR werkt sinds een paar jaar met roetveegpieten.
