Twintig auto's beschadigd door brand bij bedrijf in Leeuwarden

LEEUWARDEN (ANP) - Door een grote brand bij een autorecyclingbedrijf in Leeuwarden zijn zaterdagochtend meerdere voertuigen beschadigd. Volgens de veiligheidsregio hebben ongeveer twintig auto's in brand gestaan. Inmiddels zijn alle auto's geblust.

Ook is er veel schade aan het pand aan de James Wattstraat, meldt de veiligheidsregio. De voorgevel van het gebouw is beschadigd en meerdere ramen zijn gesprongen.

In het dak van het gebouw waren verschillende brandhaarden. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Doordat het zaterdagochtend mistig is in Leeuwarden, sloeg de rook die bij de brand vrijkwam naar beneden. Even voor 08.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was.