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Krachtige aardbeving voor kust Venezuela gevoeld in Caracas

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 1:34
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CARACAS (ANP) - Een aardbeving met een kracht van 7,1 heeft woensdagmiddag plaatsgevonden voor de kust van Venezuela, meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. De beving was op een diepte van 13 kilometer, aldus de USGS.
In de Venezolaanse hoofdstad Caracas werden trillingen gevoeld. Bewoners haastten zich naar buiten toen de beving gebouwen deed schudden. Een getuige vertelde aan persbureau Reuters dat er scheuren in de gevel van een gebouw ontstonden.
Het Amerikaanse waarschuwingssysteem voor tsunami's gaf na de aardbeving een waarschuwing uit voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Ook Aruba, Curaçao en Bonaire kunnen worden getroffen door gevaarlijke golven.
De beving, die werd gevolgd door verscheidene naschokken, was ook in Colombia voelbaar.
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