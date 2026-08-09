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Dit zijn de 10 best betaalde atleten ooit

Economie
door Dirk Kruin
zondag, 09 augustus 2026 om 6:18
bijgewerkt om zondag, 09 augustus 2026 om 6:35
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Wie denkt dat sportmiljoenen alleen over salarissen gaan, heeft het mis. De hoogste carrière-inkomsten in de sport komen vooral voort uit een mix van prijzengeld, contracten, sponsorinkomsten, licenties en slimme zakelijke deals buiten het veld.
Volgens de all-time lijst van Sportico is Michael Jordan nog altijd de best verdienende atleet ooit. Zijn totale, voor inflatie gecorrigeerde inkomsten worden geraamd op 4,5 miljard dollar.
Opvallend is dat actieve voetbalsterren inmiddels stevig zijn opgeschoven in het klassement. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi staan allebei in de top vijf, naast grootheden uit basketbal, golf en boksen.
De top 10
PositieAtleetSportGeschatte carrière-inkomsten*
1Michael JordanBasketbal4,5 miljard dollar
2Tiger WoodsGolf2,88 miljard dollar
3Cristiano RonaldoVoetbal2,52 miljard dollar
4LeBron JamesBasketbal2,03 miljard dollar
5Lionel MessiVoetbal1,99 miljard dollar
6Arnold PalmerGolfcirca 1,82 miljard dollar
7Jack NicklausGolfcirca 1,75 miljard dollar
8David BeckhamVoetbalcirca 1,61 miljard dollar
9Roger FedererTenniscirca 1,59 miljard dollar
10Floyd MayweatherBoksen1,57 miljard dollar
*Bedragen zijn inflatiegecorrigeerde schattingen van de totale carrière-inkomsten.
Wat valt op?
Golf is uitzonderlijk sterk vertegenwoordigd in de toplijst, met Tiger Woods, Arnold Palmer en Jack Nicklaus in de top zeven. Dat laat zien hoe waardevol langdurige sponsorcontracten, commerciële samenwerkingen en een sterke persoonlijke merknaam kunnen zijn.
Ook basketbal en voetbal doen het opvallend goed. Jordan, LeBron, Ronaldo, Messi en Beckham profiteerden niet alleen van hun sportieve successen, maar ook van wereldwijde commerciële aantrekkingskracht die decennialang inkomsten bleef genereren.
Waarom Jordan nog steeds bovenaan staat
Michael Jordan stopte al jaren geleden als speler, maar zijn verdienmodel bleef groeien via endorsements en vooral zijn langdurige band met Nike’s Jordan Brand.
Dat maakt deze lijst interessant voor wie naar de moderne sporteconomie kijkt. De grootste rijkdom in topsport wordt vaak niet alleen tijdens de actieve carrière verdiend, maar juist in de jaren erna, via merken, rechten en zakelijke participaties.

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