Dit zijn de 10 best betaalde atleten ooit

Wie denkt dat sportmiljoenen alleen over salarissen gaan, heeft het mis. De hoogste carrière-inkomsten in de sport komen vooral voort uit een mix van prijzengeld, contracten, sponsorinkomsten, licenties en slimme zakelijke deals buiten het veld.

Volgens de all-time lijst van Sportico is Michael Jordan nog altijd de best verdienende atleet ooit. Zijn totale, voor inflatie gecorrigeerde inkomsten worden geraamd op 4,5 miljard dollar.

Opvallend is dat actieve voetbalsterren inmiddels stevig zijn opgeschoven in het klassement. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi staan allebei in de top vijf, naast grootheden uit basketbal, golf en boksen.

De top 10

Positie Atleet Sport Geschatte carrière-inkomsten* 1 Michael Jordan Basketbal 4,5 miljard dollar 2 Tiger Woods Golf 2,88 miljard dollar 3 Cristiano Ronaldo Voetbal 2,52 miljard dollar 4 LeBron James Basketbal 2,03 miljard dollar 5 Lionel Messi Voetbal 1,99 miljard dollar 6 Arnold Palmer Golf circa 1,82 miljard dollar 7 Jack Nicklaus Golf circa 1,75 miljard dollar 8 David Beckham Voetbal circa 1,61 miljard dollar 9 Roger Federer Tennis circa 1,59 miljard dollar 10 Floyd Mayweather Boksen 1,57 miljard dollar

*Bedragen zijn inflatiegecorrigeerde schattingen van de totale carrière-inkomsten.

Wat valt op?

Golf is uitzonderlijk sterk vertegenwoordigd in de toplijst, met Tiger Woods, Arnold Palmer en Jack Nicklaus in de top zeven. Dat laat zien hoe waardevol langdurige sponsorcontracten, commerciële samenwerkingen en een sterke persoonlijke merknaam kunnen zijn.

Ook basketbal en voetbal doen het opvallend goed. Jordan, LeBron, Ronaldo, Messi en Beckham profiteerden niet alleen van hun sportieve successen, maar ook van wereldwijde commerciële aantrekkingskracht die decennialang inkomsten bleef genereren.

Waarom Jordan nog steeds bovenaan staat

Michael Jordan stopte al jaren geleden als speler, maar zijn verdienmodel bleef groeien via endorsements en vooral zijn langdurige band met Nike’s Jordan Brand.

Dat maakt deze lijst interessant voor wie naar de moderne sporteconomie kijkt. De grootste rijkdom in topsport wordt vaak niet alleen tijdens de actieve carrière verdiend, maar juist in de jaren erna, via merken, rechten en zakelijke participaties.