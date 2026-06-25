ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meteorologische Dienst Curaçao: geen kans op tsunami na beving

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 2:49
anp250626014 1
WILLEMSTAD (ANP) - De Meteorologische Dienst op Curaçao heeft woensdagavond (lokale tijd) bevestigd dat de aardbeving die plaatsvond voor de kust van Venezuela, ook te voelen was op Curaçao. De beving had een kracht van 7.1. Er is een code geel afgegeven op het eiland. De weerdienst laat weten dat er geen kans op een tsunami bestaat.
Het US Tsunami Warning System gaf kort na de beving een tsunamiwaarschuwing af voor Puerto Rico en de Amerikaanse en Britse Maagdeneilanden. De Meteo op Curaçao laat naar aanleiding daarvan weten dat een aardbeving heeft plaatsgevonden, maar er voor Curaçao geen gevaar is op hoge golven.
De schok werd op sommige delen van het eiland duidelijk gevoeld. Zo zou ten tijde van de aardbeving "alles zijn gaan trillen" in het CMC-ziekenhuis in Willemstad, aldus een ooggetuige tegenover het ANP. Het epicentrum van de beving bevond zich in zee, 53 kilometer ten westen van Puerto Cabello in Venezuela.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2685461775

Zoveel verdient een 65+ gemiddeld in 2026

shutterstock_2755132355

Griekenland is geweldig. Behalve voor de Grieken

ANP-561426871

VVD en CDA zakken mijlenver weg: “Als liberaal vind ik dit een hele nare peiling”

104964411_m

Geen FOMO maar JOMO: steeds meer mensen worden gelukkig van afzeggen

shutterstock_2645314151

Als het erg heet is, word je van je ventilator nog warmer.

18458810 m

Zo ga je om met vrienden die complottheorieën delen

Loading