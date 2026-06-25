Meteorologische Dienst Curaçao: geen kans op tsunami na beving

WILLEMSTAD (ANP) - De Meteorologische Dienst op Curaçao heeft woensdagavond (lokale tijd) bevestigd dat de aardbeving die plaatsvond voor de kust van Venezuela, ook te voelen was op Curaçao. De beving had een kracht van 7.1. Er is een code geel afgegeven op het eiland. De weerdienst laat weten dat er geen kans op een tsunami bestaat.

Het US Tsunami Warning System gaf kort na de beving een tsunamiwaarschuwing af voor Puerto Rico en de Amerikaanse en Britse Maagdeneilanden. De Meteo op Curaçao laat naar aanleiding daarvan weten dat een aardbeving heeft plaatsgevonden, maar er voor Curaçao geen gevaar is op hoge golven.

De schok werd op sommige delen van het eiland duidelijk gevoeld. Zo zou ten tijde van de aardbeving "alles zijn gaan trillen" in het CMC-ziekenhuis in Willemstad, aldus een ooggetuige tegenover het ANP. Het epicentrum van de beving bevond zich in zee, 53 kilometer ten westen van Puerto Cabello in Venezuela.