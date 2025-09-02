Krant: leger Israël vreest dat weinig reservisten komen opdagen

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht vreest dat te weinig reservisten zich zullen melden voor een intensievere aanval op Gaza-Stad, meldt Haaretz. Vorige maand werden reservisten voor deze dinsdag opgeroepen, maar de reservisten hebben volgens de Israëlische krant bedenkingen.

Israël is bezig met het voorbereiden van een inname van Gaza-Stad. Eerder meldden Israëlische media dat de Israëlische krijgsmacht (IDF) daar bezwaar tegen heeft gemaakt in een vergadering van het veiligheidskabinet. Zo'n operatie zou een zware belasting voor Israël opleveren en niet leiden tot het verslaan van Hamas. De IDF pleitte voor een deal om gijzelaars vrij te krijgen, aldus ynet en Haaretz.

De bedenkingen binnen de militaire top zijn voor een deel van de 60.000 opgeroepen reservisten ook reden om te twijfelen aan de plannen, schrijft Haaretz. Verder worden veel reservisten al honderden dagen ingezet en wordt gevreesd dat de inname van Gaza-Stad langer duurt dan gepland.