Meer aandacht voor grenzen aan demonstratierecht in SGP-programma

DEN HAAG (ANP) - De SGP besteedt in haar verkiezingsprogramma meer aandacht aan grenzen van het demonstratierecht dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. "Demonstraties mogen de openbare orde en veiligheid niet in gevaar brengen", staat in het dinsdag gepubliceerde concept-programma. De overheid "moet optreden als protest uitmondt in dreiging of dwang".

In 2023 ging het de SGP nog met name om demonstraties bij abortusklinieken. "In Nederland hechten we veel waarde aan de vrijheid om te demonstreren, óók als de boodschap als storend of confronterend wordt ervaren", schreef de partij toen.

In de tussentijd zijn er regelmatig demonstraties tegen het Israëlische geweld in Gaza geweest, waaronder bezettingen van universiteitsgebouwen. Daarover schrijft de SGP: "Een bezetting van een openbare en publieke plaats zoals een universiteitsgebouw is geen demonstratie, maar een illegale bezetting en dient als zodanig te worden gehandhaafd." Mensen die meedoen aan bezettingen "mogen niet wegkomen met enkel een waarschuwing".

Pro-Israël

De SGP is van oudsher sterk pro-Israël. "We zien het als een Bijbelse opdracht om het Joodse volk te steunen en te beschermen", staat in het concept-programma. "Als vriend sporen we Israël aan in de oorlog in Gaza menselijkheid te bewaren en een hongersnood te voorkomen."

Organisatoren van demonstraties moeten vooraf overleggen met politie en gemeenten, vindt de SGP. Gemeenten moeten "snel handhaven bij overtredingen". Demonstraties die "antisemitische leuzen, vlaggen en afbeeldingen" toestaan, moeten volgens de gereformeerde partij worden verboden en ontbonden.

Extinction Rebellion

Ook tegen blokkades van wegen of andere infrastructuur moet de overheid "streng optreden". Met name klimaatbeweging Extinction Rebellion bezette recent wegen. De SGP: "Onrechtmatige bezettingen worden direct beëindigd. Personen die zich hieraan schuldig maken, mogen niet wegkomen met enkel een waarschuwing."

Chris Stoffer is opnieuw lijsttrekker van de gereformeerde partij. Sinds 2012 heeft de partij steevast drie zetels in de Tweede Kamer.