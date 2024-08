Krant: politieman betrokken bij Nederlands-Duitse drugsruzie

BONN (ANP) - Een Duitse politieman wordt ervan beschuldigd dat hij heeft samengewerkt met drugscriminelen, meldt Kölner Stadt-Anzeiger. Volgens de krant heeft hij ook gezocht naar Nederlanders die betrokken zouden zijn bij de drugshandel en rond Keulen strijden met Duitse dealers.

De politieman uit Bonn wordt in verband gebracht met de Algerijns-Duitse Aymen G, schrijft de Kölner Stadt-Anzeiger. Die zou ruzie hebben gekregen met Nederlandse drugscriminelen over een gestolen partij cannabis van honderden kilo's. Die ruzie zou weer aan de basis liggen van allerlei gewelddadige wraakacties, waaronder ontvoeringen en ontploffingen in westelijk Duitsland.

Volgens de krant had G. een filmpje gemaakt waarin de namen genoemd werden van mensen die bij de drugsruzie betrokken waren. Dat filmpje moest dienen als een verzekering, mocht G. of zijn familie iets overkomen. De politieman zou bij dat filmpje betrokken zijn. De politieman zou ook in de politiesystemen gezocht hebben naar mensen die bij de Nederlandse bende zouden horen.

Justitie bevestigt in de krant dat de politieman wordt beschuldigd van het verstoren van de rechtsgang, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De politie in Bonn zegt dat hij afgelopen donderdag op non-actief is gesteld. De autoriteiten kwamen de politieman op het spoor door een telefoontap bij G.