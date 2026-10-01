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Krant: regering-Trump gebruikte grensgeld voor spotjes

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten is in aanloop naar de parlementsverkiezingen van november discussie ontstaan over spotjes die de regering laat uitzenden. Die lijken op campagnefilmpjes en worden betaald met geld dat door het Congres eigenlijk was bestemd voor zaken als grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, komt naar voren uit onderzoek voor The Washington Post.
Een van de filmpjes lijkt erg op een video van 30 seconden die het campagneteam van Trump produceerde in 2024, concludeert de krant. De timing is gevoelig, want bij de verkiezingen van komende maand dreigen de Republikeinen van Trump hun meerderheid in het Congres te verliezen.
Bronnen rond de regering ontkennen dat de filmpjes campagnevideo's zijn. Trump staat zelf niet op het stembiljet en kijkers worden ook niet opgeroepen om te stemmen, klinkt het. Democraten denken daar anders over en stellen dat belastinggeld zonder toestemming van het Congres wordt misbruikt voor politieke doeleinden.
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