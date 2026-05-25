Krant: Rusland stoorde gps tijdens vlucht Britse defensieminister

door Peter Janssen
maandag, 25 mei 2026 om 11:22
bijgewerkt om maandag, 25 mei 2026 om 11:32
Rusland is vermoedelijk verantwoordelijk voor het storen van vluchtsystemen van een Brits regeringstoestel afgelopen week. Dat meldt de Kyiv Independent op basis van een anonieme Britse defensiefunctionaris, die daarmee eerdere berichtgeving van The Times kracht bijzet. Aan boord was onder meer defensieminister John Healey, die onderweg was naar het Verenigd Koninkrijk vanuit Estland.
The Times meldde zondag dat boordcomputers van het regeringsvliegtuig gedurende de hele vlucht niet of nauwelijks werkten. Daarom was de cockpitcrew aangewezen op handmatige plaatsbepaling, bij gebrek aan gps-navigatie. Een van de piloten omschreef het incident tegenover de Britse krant als iets wat hij "in lange tijd" niet had meegemaakt. Omdat de betreffende systemen niet tijdens de vlucht konden worden herstart, moest worden doorgevlogen.
Rusland wordt vaker beticht van dit zogenoemde gps-jammen. Zo constateerde Zweden in september nog een flinke toename van incidenten met gps-verstoringen.
