Kranten over afgewende kabinetscrisis: moet een keer misgaan

Op de voorpagina's van Nederlandse kranten is zaterdagochtend veel aandacht voor de kabinetscrisis die vrijdagavond laat werd afgewend. "Het móet een keer misgaan, die samenwerking tussen de uiterst rechtse PVV en de zelfbenoemde 'middenpartij' Nieuw Sociaal Contract", schrijft Trouw over het 'wankele kabinet'.

De Telegraaf kopt "crisis overleefd" op de voorpagina. Boven een artikel in de krant staat: "vlam slaat weer in de pan". Volgens de krant ging het dit keer bijna mis "door de Jodenjacht in Amsterdam en de harde woorden die daarover in het kabinet zijn gevallen". Volgens het AD ontvlamde "de al langer sluimerende veenbrand in de coalitie plots in een grote, uitslaande fik".

Staatssecretaris Nora Achahbar (Financiën, NSC) stapte vrijdag op. Zij kon naar verluidt niet leven met te harde uitspraken over mensen met een migratieachtergrond die in de ministerraad werden gedaan. Die pijn zit diep in de coalitie, meldt de Volkskrant: "de toon in het integratiedebat was van meet af aan een open zenuw". De krant blikt terug op het ontstaan van het kabinet. "NSC-leider Pieter Omtzigt weigerde lang met de PVV in zee te gaan, onder meer vanwege Wilders' 'minder Marokkanen'-oproep uit 2014 waarvoor hij nooit spijt heeft betuigd."

NRC schrijft over "de ernstigste crisis tot nu toe" voor het kabinet-Schoof. De premier benadrukte vrijdagavond in een persconferentie meerdere keren dat er geen racisme was en is in het kabinet. Wat er dan precies gezegd is, blijft boven de markt hangen. Betrokkenen lieten aan de krant weten dat Achahbar al op maandag wist dat ze niet meer deel wilde nemen aan het kabinet. "Het persbericht van staatssecretaris Achahbar, over haar vertrek, lag al op donderdag klaar", aldus NRC.