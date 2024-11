Jake Paul wint bokswedstrijd op punten van Mike Tyson

YouTuber Jake Paul (27) heeft zijn langverwachte bokswedstrijd tegen bokslegende Mike Tyson (58) gewonnen op punten. Dat beslisten drie juryleden unaniem na acht ronden in de Texaanse stad Arlington.

Er was veel aandacht voor de wedstrijd, de eerste die live door Netflix is uitgezonden en daardoor mogelijk de best bekeken bokswedstrijd in de geschiedenis is. Veel mensen, onder wie ook Nederlanders, kampten wel met problemen met het streamingsplatform voorafgaand en tijdens het duel.

De vriendin van Jake Paul is de Nederlandse langebaanschaatsster Jutta Leerdam. Ook zij was in Arlington bij het duel.