SHENZHEN (ANP/RTR) - De veelbesproken ontmoeting tussen Vladimir Poetin, Donald Trump en Xi Jinping duurt donderdag maar een klein uur. Volgens het Kremlin is dat alle tijd die is vrijgemaakt voor het gesprek tussen de Russische, Amerikaanse en Chinese presidenten.

De drie wereldleiders spreken elkaar in het Chinese Shenzhen, in de marge van de top van het economische samenwerkingsverband APEC. Trump en Poetin hebben elkaar woensdagavond al begroet tijdens een galadiner, maar volgens het Kremlin hebben ze elkaar daar niet uitgebreid gesproken.

Wel zullen de twee donderdag ook los van het overleg met Xi nog bij elkaar komen. Maar een Russische woordvoerder benadrukt dat het niet om "volledige onderhandelingen" gaat.

Het Witte Huis stelde eerder dat bij de ontmoeting met Poetin en Xi niet over Oekraïne zou worden gesproken. Het is niet duidelijk of dat ook geldt voor het bilaterale treffen tussen Trump en Poetin.