Kremlin: nieuw overleg Oekraïne, Rusland en VS in Genève

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De volgende ronde van onderhandelingen over vrede in Oekraïne wordt 17 en 18 februari in Genève gehouden, volgens het Kremlin. Oekraïne en Rusland onderhandelen onder begeleiding van de VS over een einde aan de strijd en een vredesregeling. Eerdere onderhandelingen in deze reeks waren in Abu Dhabi.

Diplomatieke bronnen in de VS spraken eerder van een Amerikaans voorstel om maandag en dinsdag in Miami verder te praten.

De Amerikaanse president Donald Trump lanceerde in de afgelopen herfst een puntenplan voor vrede tussen de strijdende partijen. Aan dat plan wordt gesleuteld, maar de bedenkers, de speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, proberen nog steeds Oekraïne en Rusland ertoe te bewegen de volgens Trump zinloze slachting aan het front uiterlijk in juni te stoppen.