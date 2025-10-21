Gamestate neemt alle speelhallen The Game Box over

ECHT (ANP) - Gamestate, een Nederlandse keten van arcadehallen, neemt alle speelhallen van concurrent The Game Box over. Dat heeft moederbedrijf Veltmeijer Group dinsdag aangekondigd. Door de overname groeit het aantal vestigingen van Gamestate van 50 naar 61, verspreid over acht Europese landen.

Negen van de overgenomen vestigingen bevinden zich in Nederland en twee in Duitsland. Deze locaties gaan verder onder de naam Gamestate. Het aantal medewerkers stijgt van vijfhonderd naar ruim zeshonderd. Veltmeijer Group verwacht dat de overname leidt tot een stijging van de brutojaaromzet met 20 procent. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Gamestate had in Nederland al vestigingen in onder meer Utrecht, Eindhoven en Den Haag. Daar komen nu steden als Groningen, Arnhem en Enschede bij. "Met deze overname realiseren we landelijke dekking in alle grote Nederlandse steden", stelt topman Roel Veltmeijer van Veltmeijer Group.