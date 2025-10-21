ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gamestate neemt alle speelhallen The Game Box over

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 11:32
anp211025085 1
ECHT (ANP) - Gamestate, een Nederlandse keten van arcadehallen, neemt alle speelhallen van concurrent The Game Box over. Dat heeft moederbedrijf Veltmeijer Group dinsdag aangekondigd. Door de overname groeit het aantal vestigingen van Gamestate van 50 naar 61, verspreid over acht Europese landen.
Negen van de overgenomen vestigingen bevinden zich in Nederland en twee in Duitsland. Deze locaties gaan verder onder de naam Gamestate. Het aantal medewerkers stijgt van vijfhonderd naar ruim zeshonderd. Veltmeijer Group verwacht dat de overname leidt tot een stijging van de brutojaaromzet met 20 procent. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is niet bekendgemaakt.
Gamestate had in Nederland al vestigingen in onder meer Utrecht, Eindhoven en Den Haag. Daar komen nu steden als Groningen, Arnhem en Enschede bij. "Met deze overname realiseren we landelijke dekking in alle grote Nederlandse steden", stelt topman Roel Veltmeijer van Veltmeijer Group.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

ANP-537345533

Zorgwekkende hoeveelheid lood in eiwitshakes

Loading