ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin: nucleaire brief aan NAVO niet op confrontatie gericht

Samenleving
door anp
anp011026149 1
Volg ons op Google Nieuws
MOSKOU (ANP/RTR) - De brief waarin Rusland de NAVO schreef bereid te zijn kernwapens te gebruiken, was niet confronterend bedoeld, zegt het Kremlin. Het doel zou zijn geweest om de veiligheid van Kaliningrad te waarborgen. In de brief van woensdag stond dat het land kernwapens zou gebruiken in het geval dat de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland.
Moskou uitte in de brief bezorgdheid over een volgens de Russen groeiende dreiging gericht op Kaliningrad, een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen in. Ook beschuldigde het Kremlin de westerse alliantie van het varen van een gevaarlijke koers die leidt tot "grote risico's op het uitbreken van een direct gewapend conflict". Het Kremlin schreef bereid te zijn om zijn volledige arsenaal, inclusief kernwapens, te gebruiken om Russisch grondgebied te verdedigen.
De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn en geen bedreiging te vormen voor Kaliningrad.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

anp300926143 1

VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

In België zijn lokkortingen op energie vanaf 1 oktober verboden, in Nederland krijg je je korting vaak pas na een jaar

IMG_4906

Variabel contract bij Greenchoice? Je betaalt vanaf nu ruim €480 per jaar meer voor gas en stroom

313544013_m

Minder risico op val bij ouderen door slikken van deze vitamine

Loading