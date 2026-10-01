Kremlin: nucleaire brief aan NAVO niet op confrontatie gericht

MOSKOU (ANP/RTR) - De brief waarin Rusland de NAVO schreef bereid te zijn kernwapens te gebruiken, was niet confronterend bedoeld, zegt het Kremlin. Het doel zou zijn geweest om de veiligheid van Kaliningrad te waarborgen. In de brief van woensdag stond dat het land kernwapens zou gebruiken in het geval dat de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland.

Moskou uitte in de brief bezorgdheid over een volgens de Russen groeiende dreiging gericht op Kaliningrad, een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen in. Ook beschuldigde het Kremlin de westerse alliantie van het varen van een gevaarlijke koers die leidt tot "grote risico's op het uitbreken van een direct gewapend conflict". Het Kremlin schreef bereid te zijn om zijn volledige arsenaal, inclusief kernwapens, te gebruiken om Russisch grondgebied te verdedigen.

De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn en geen bedreiging te vormen voor Kaliningrad.