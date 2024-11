Bitcoin voor het eerst meer dan 81.000 dollar waard

De bitcoin zette maandag de opmars voort, die volgde op de overwinning van Donald Trump vorige week. De waarde van de grootste en bekendste cryptomunt van de wereld oversteeg daarbij voor het eerst de 81.000 dollar. Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 5 november is de bitcoin zo'n 19 procent in prijs gestegen.

De terugkeer van Trump in het Witte Huis wordt als positief gezien voor de cryptosector. De oud-president heeft onder meer soepelere regulering van cryptovaluta beloofd. De bitcoin brak zondag al voor het eerst door de 80.000 dollar, nadat bekend werd dat Trump ook de swingstate Arizona heeft gewonnen. Met de winst in Arizona heeft hij alle swingstates binnengehaald. Het vooruitzicht dat Trump ook in het Congres wordt gesteund door een meerderheid van de Republikeinse partij maakt het makkelijker om zijn beleidsplannen uit te voeren.

Rond 06.45 uur noteerde de bitcoin bijna 2 procent hoger op zo'n 80.900 dollar, volgens gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap. Eerder op de ochtend was de cryptomunt ongeveer 81.500 dollar waard. Sinds het begin van dit jaar is de bitcoin met ruim 90 procent in waarde gestegen. Ook andere cryptomunten zoals ether en Dogecoin, de zogenoemde memecoin die ook bekendstaat als Doge en die wordt gepromoot door Trump-supporter Elon Musk, gingen mee omhoog.