NU'91: overleg cao thuiszorg en verpleeghuizen vastgelopen

NIEUWEGEIN (ANP) - De onderhandelingen over een nieuwe cao voor personeel in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg zijn opgeschort. Volgens beroepsorganisatie NU'91 is er een te groot gat tussen het bod van de werkgevers en de eisen van de vakbonden, "onder de huidige omstandigheden is doorpraten niet zinvol". De cao geldt voor ongeveer 500.000 mensen.

Het geschil gaat onder meer over salarissen. NU'91 zegt een loonsverhoging te willen "die de inflatie dekt", maar de werkgevers zouden nog niet bereid zijn om daaraan tegemoet te komen.

Ook wil de beroepsorganisatie dat zorgmedewerkers niet langer hun volledige naam zichtbaar op de kleren hoeven te dragen. Dat moet agressie tegengaan. NU'91 pleitte daar vorige maand al voor. "Werkgevers wijzen dit echter af, omdat zij vinden dat patiënten het recht hebben te weten wie hen verzorgt", stelt de beroepsorganisatie, die dit een onbegrijpelijke reactie noemt.