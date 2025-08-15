Kremlin: Trump haalt Poetin van het vliegtuig

WASHINGTON (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin wordt bij aankomst voor de top in Alaska van het vliegtuig gehaald door zijn Amerikaanse gastheer, zegt het Kremlin. Donald Trump zou Poetin op het vliegveld verwelkomen.

Poetin komt om 21.00 uur aan, aldus de woordvoerder van het Kremlin. Meereizende journalisten kregen aan boord de Russische schotel 'kip Kyiv' geserveerd, melden internationale media. Dat wordt gelezen als een sneer naar Oekraïne. De regering in Kyiv vreest dat Trump en Poetin buiten haar om bijvoorbeeld afspreken dat Rusland delen van Oekraïne mag opslokken.