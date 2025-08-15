Washington klaagt Trump aan voor sturen Nationale Garde

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse hoofdstad Washington heeft de regering-Trump aangeklaagd na het sturen van de Nationale Garde. De stad noemt de overname van de controle over de politie illegaal.

De stap volgt op een escalatie tussen stadsbestuurders en het ministerie van Justitie over het besluit van president Donald Trump de controle over de politie over te nemen en honderden manschappen van de Nationale Garde in de hoofdstad in te zetten. De stad stelt dat Trump met deze maatregelen zijn bevoegdheden heeft overschreden.

De illegale acties van de regering zijn "een belediging voor de waardigheid en autonomie" van de 700.000 Amerikanen die Washington hun thuis noemen, vindt de stad.

Trump beriep zich op een noodsituatie, namelijk uit de hand gelopen criminaliteit. Recente cijfers, onder meer van het ministerie van Justitie, laten echter een scherpe daling zien.