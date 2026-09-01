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Ruim 750 jongeren met een-op-een jeugdzorg, minister geschrokken

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 20:46
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DEN HAAG (ANP) - Ruim 750 jongeren zaten in mei in een vorm van jeugdzorg waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één begeleider of meer zijn. Minister Mirjam Sterk (Jeugd, CDA) is "geschrokken" van dat aantal, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Zembla schatte eerder dat het in drie jaar tijd om minimaal 400 kinderen in zo'n "een-op-eenplaatsing" ging. Over de kwaliteit van deze zorg bestaan ernstige twijfels.
Nog eens ongeveer 1550 jongeren zitten bij een jeugdhulpaanbieder buiten hun regio waarmee de gemeente oorspronkelijk geen contract had, mogelijk zelfs in het buitenland. Het gaat om jongeren met ingewikkelde problemen die niet op andere plekken terechtkunnen, schrijft het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), dat onderzoek deed naar de groep.
Deze situaties zijn onwenselijk, schreef Sterk eerder al. Jongeren komen bijvoorbeeld op vakantieparken terecht, of ergens anders ver van huis, waar ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook is onduidelijk of de hulpverleners de nodige kennis hebben.
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