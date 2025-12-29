Kremlin verwacht snel telefoontje tussen Poetin en Trump

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin verwacht dat de Russische president Vladimir Poetin snel weer gaat bellen met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. De twee spraken elkaar zondag ook al, voordat Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontving voor gesprekken over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Trump meent dat een vredesdeal dichterbij dan ooit is. Rusland is het volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov "natuurlijk eens" met Trump dat de gesprekken zich in de laatste fase bevinden. Hij zei dat er nu niet wordt gesproken over een telefoontje tussen Poetin en Zelensky. Peskov verklaarde afgelopen zomer dat een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky alleen kan plaatsvinden als een laatste stap in het regelen van vrede.