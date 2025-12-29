ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin verwacht snel telefoontje tussen Poetin en Trump

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 11:39
anp291225079 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin verwacht dat de Russische president Vladimir Poetin snel weer gaat bellen met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. De twee spraken elkaar zondag ook al, voordat Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontving voor gesprekken over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Trump meent dat een vredesdeal dichterbij dan ooit is. Rusland is het volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov "natuurlijk eens" met Trump dat de gesprekken zich in de laatste fase bevinden. Hij zei dat er nu niet wordt gesproken over een telefoontje tussen Poetin en Zelensky. Peskov verklaarde afgelopen zomer dat een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky alleen kan plaatsvinden als een laatste stap in het regelen van vrede.
loading

POPULAIR NIEUWS

93786822_m

Koude handen op de fiets? De onverwachte tip van Annemiek van Vleuten werkt echt

120386885_m

Niemand sterft aan ouderdom

253696363_m

Vergeet het januari-effect: hierop moet je letten als je nu gaat beleggen

AZtjmVQqaiex3iDhfzpU0g-AZtjmVQqLn0J9Ji31MtGRw

Onzichtbare abonnementen kosten je een vermogen

ANP-545347451

Je hebt geen idee meer waar je naar kijkt: dit is nu het percentage AI-slop op YouTube

image

Waar wordt het meeste koffie gedronken?

Loading