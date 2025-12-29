Politie zoekt op water naar vermiste tiener Milan

HEEMSKERK (ANP) - De politie zoekt onder meer met een boot op het water van Park Scheybeeck in Beverwijk naar de vermiste Milan (16). De Oekraïense jongen raakte vorige week donderdag vermist in het nabijgelegen Heemskerk. Hij heeft een verstandelijke beperking en moeite met praten.

"We zijn voortdurend bezig met elke mogelijke aanwijzing", vertelde een woordvoerder van de politie. Over de vermissing zijn meerdere tips binnengekomen, maar hoe bruikbaar die zijn, moet nog blijken. De boot die maandag is ingezet, is van de Landelijke Eenheid. Het vaartuig is onder meer uitgerust met sonarapparatuur voor onderzoek onder water.

Afgelopen weekend hielpen zevenhonderd vrijwilligers mee met zoeken in allerlei gebieden. Maandag gebeurt dat vooralsnog niet. "We willen deze vrijwilligers echt effectief inzetten", legde de woordvoerder uit. Als de binnengekomen informatie aanleiding geeft tot een nieuwe zoekactie met vrijwilligers, blijft dat tot de mogelijkheden behoren.