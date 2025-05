Kremlin verwerpt MH17-conclusie van luchtvaartraad

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland verwerpt het oordeel van een internationale luchtvaartraad dat het verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat zijn land niet heeft deelgenomen aan het onderzoek en ook de uitkomst niet accepteert. Hij sprak over "vooringenomen conclusies".

Rusland ontkent al jaren verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het passagiersvliegtuig boven Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 mensen aan boord om het leven, onder wie ook 196 Nederlanders. Nederland en Australië waren naar de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) gestapt en kregen daar gelijk. De raad, die valt onder de VN, concludeerde dat Rusland zich niet aan zijn internationale verplichtingen heeft gehouden.