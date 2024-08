Kremlin zegt dat er geen geheime onderhandelingen met Kyiv zijn

MOSKOU (ANP/DPA) - Het Kremlin heeft berichten tegengesproken dat er in het geheim wordt onderhandeld met Oekraïne over een staakt-het-vuren. Afgelopen week berichtte hier onder meer de Washington Post over. De krant zei dat de recente Oekraïense aanval op de Russische provincie Koersk plannen voor geheime gesprekken doorkruiste. De strijdende partijen zouden mogelijk contact zoeken over de bescherming van civiele infrastructuur bij vijandelijkheden en eventueel een staakt-het-vuren of plaatselijke stopzetting van aanvallen.

"Er waren en er zijn geen directe of indirecte onderhandelingen met het regime in Kyiv", aldus de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De enige contacten die er volgens haar zijn, lopen via bemiddelaars en gaan voornamelijk over humanitaire kwesties, vooral de uitwisseling van krijgsgevangenen. Oekraïne heeft onderhandelen ook wettelijk verboden nadat het land in 2022 uit vredesonderhandelingen was gestapt, aldus de woordvoerster.