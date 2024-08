Zestien mensen in ziekenhuis behandeld na brand reuzenrad Leipzig

LEIPZIG (ANP/DPA) - Zeker zestien mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld nadat brand was uitgebroken in een reuzenrad bij Leipzig. Het gaat onder anderen om vier personen met brandwonden en iemand die was gevallen, meldt de politie zondag. Niemand verkeert in levensgevaar.

De brand brak zaterdagavond uit op het terrein van het Highfield Festival in het oosten van Duitsland. Een aanwezige verslaggever zei dat zeker twee gondels in vlammen opgingen. Tientallen mensen zijn naderhand behandeld door medisch personeel, maar zij hoefden niet allemaal naar het ziekenhuis. De autoriteiten onderzoeken nog hoe de brand is ontstaan.