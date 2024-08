Beachduo Immers/Van de Velde pakt EK-brons in eigen land

DEN HAAG (ANP) - Matthew Immers en Steven van de Velde hebben op het EK beachvolleybal in eigen land brons gepakt. Daarmee besluiten de 23-jarige Immers en 30-jarige Van de Velde met succes een roerige periode, vooral door de controverse rond de deelname van Van de Velde aan de Olympische Spelen. In de strijd om het brons versloeg het Nederlandse duo de Italianen Samuele Cottafava en Paolo Nicolai: 21-17 17-21 16-14.

Immers en Van de Velde liepen de finale mis door een nederlaag tegen de Letten Martins Plavins en Kristians Fokerots. In de eerste set tegen de Italianen overtuigden de Nederlanders, maar in de tweede set leidden Cottafava (25) en Nicolai (36) van begin tot eind. Dat was in de beslissende set ook lang het geval, maar Van de Velde en Immers overleefden twee matchpoints en sloegen bij hun eerste eigen kans wel toe.

Cottafava en Nicolai werden net als Immers en Van de Velde op de Spelen van Parijs in de achtste finales uitgeschakeld. Gelijk in de week na de Spelen stond het Europees kampioenschap in Arnhem, Apeldoorn en Den Haag al op het programma.