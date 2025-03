Kremlin zegt stappen te overwegen tegen 'militarisering' EU

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin zegt dat het gedwongen zou kunnen worden "geëigende maatregelen" te nemen als gevolg van "plannen van de Europese Unie om de unie te militariseren". De leiders van de EU maken plannen "een militair blok tegen Rusland te vormen", aldus een woordvoerder van het Kremlin. "Rusland volgt dit proces op de voet, want dit is mogelijk een punt van grote zorg voor ons."

De Russische regering beschouwt de opstelling van Europese leiders "met hun confronterende retoriek ook volkomen in strijd met de huidige atmosfeer waarin er gezocht wordt naar een vreedzame regeling van het conflict in Oekraïne".

De Amerikaanse president Donald Trump wil, zoals hij ook voor zijn herverkiezing vaak bepleitte, dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt. Hij heeft zich daarvoor tot Moskou gewend en keert zich in deze kwestie af van Europese bondgenoten, Oekraïne en de NAVO. Op de Europese top over veiligheid en defensie donderdag in Brussel besloten de leiders van de EU veel meer geld aan defensie te gaan uitgeven om zonder de VS weerbaar te zijn tegen met name Rusland.