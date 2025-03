Forensische Opsporing aanwezig in Arnhem, kan pand nog niet in

ARNHEM (ANP) - Medewerkers van het Landelijk Team Forensische Opsporing zijn vrijdagochtend aanwezig in het centrum van Arnhem waar donderdag een grote brand woedde. Volgens een agent ter plaatse kunnen ze nog niet naar binnen in het uitgebrande blok vanwege instortingsgevaar.

De oorzaak van de brand moet worden onderzocht. De politie houdt nog steeds alle scenario's open, zei een woordvoerster. Dus ook de optie dat de brand zou zijn aangestoken. Een nacht voor de brand in het centrum uitbrak, was er op een andere plek in Arnhem brand in een meubelzaak. Of de twee branden verband houden met elkaar is nog onbekend.

Tot dusver zijn er geen slachtoffers aangetroffen in het afgebrande pand. Volgens de politiewoordvoerster is er ook niemand als vermist opgegeven.