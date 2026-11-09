Je hebt een hypotheek of hoge zorgkosten en krijgt daarom elke maand een bedrag terug van de Belastingdienst. In december of januari komt de nieuwe voorlopige aanslag voor 2027, en dan ga je ervan uit dat het bedrag klopt. Dat hoeft dit jaar niet zo te zijn. De Belastingdienst legt de bedragen voor 2027 vast voordat de politiek klaar is met het Belastingplan.

Het gaat om twee data die ruim drie weken uit elkaar liggen.

Na 20 november om 12.00 uur gaat er niets meer mee

Wijzigingen in de inkomstenbelasting moeten op 20 november om 12.00 uur bekend zijn om ze nog te kunnen verwerken in de voorlopige aanslagen over 2027. Daarna maakt de Belastingdienst de aanslagen op, die vanaf december op de mat vallen. De Tweede Kamer stemt op 12 november over het Belastingplan. De Eerste Kamer stemt volgens De Dagelijkse Standaard pas op 15 december. Dat is na de deadline van de Belastingdienst.

Het kabinet heeft in de senaat geen meerderheid. D66, VVD en CDA hebben samen 66 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer hebben ze er maar 22 van de 75. Over die politieke kant schreven we al in Bontenbal wil niet gokken op meerderheid voor belastingplan.

Wat gebeurt er als de senaat nee zegt?

Dan gaan de maatregelen uit het Belastingplan op 1 januari niet in. Volgens het kabinet heeft de Belastingdienst de aanpassingen na instemming van de Tweede Kamer dan al klaargezet en zal daardoor uitgaan van onjuiste parameters. Wat dat per belasting precies betekent, onderzoekt de Belastingdienst nog.

Voor je portemonnee komt het neer op twee dingen:

Je voorlopige aanslag is gebaseerd op tarieven en bedragen die dan niet gelden. Het plan valt, en dus blijven immers grotendeels de huidige regels gelden.

is gebaseerd op tarieven en bedragen die dan niet gelden. Het plan valt, en dus blijven immers grotendeels de huidige regels gelden. Je loonstrook of pensioenstrook: volgens De Dagelijkse Standaard rekenen werkgevers in januari, februari en maart met tabellen die niet meer actueel zijn. Pas vanaf april zou dat rechtgetrokken zijn.

Doe je niets, dan wordt het verschil pas verrekend bij de definitieve aanslag over 2027. Die komt vanaf 2028. Je betaalt dan bij of krijgt geld terug.

Geen ramp, wel iets om op te letten

In Den Haag viel zelfs de vergelijking met een tweede toeslagenaffaire. FiscAlert vindt dat overdreven. De definitieve aanslag 2027 wordt gewoon volgens de juiste regels vastgesteld. Volgens het vakblad zijn verschillen tussen een voorlopige en een definitieve aanslag niets nieuws. FiscAlert schrijft: "Een onjuiste voorlopige aanslag is niet ideaal, maar geen ramp."

Het gaat wel om veel mensen. Voor 2025 kregen ruim 1,7 miljoen mensen via een voorlopige aanslag elke maand geld terug. Nog eens 2,4 miljoen mensen moesten vooruit betalen.

Rekenvoorbeeld: AOW'er met hypotheek

Neem een AOW'er van wie het hele inkomen in de eerste schijf valt. Hij trekt de hypotheekrente af tegen het tarief van die schijf. Het Belastingplan verhoogt dat tarief voor AOW'ers van 17,85 naar 18,33 procent. Stel dat zijn netto aftrek (hypotheekrente min eigenwoningforfait) €5.000 per jaar is:

Tegen 18,33 procent krijgt hij €916,50 per jaar terug, ongeveer €76 per maand.

Tegen 17,85 procent zou dat €892,50 zijn, ongeveer €74 per maand.

Het verschil is €24 per jaar, of €2 per maand.

Dit voorbeeld kijkt alleen naar het tarief. Welk tarief in 2027 precies geldt als het plan valt, staat nog niet vast. Ook andere bedragen in de aanslag kunnen verschuiven, zoals de heffingskortingen. Voor de meeste mensen gaat het per maand om kleine bedragen, maar die tellen over een heel jaar op.

Zo pak je het aan

Heb je al een voorlopige aanslag? Dan verlengt de Belastingdienst die automatisch. De aanslagen gaan in december en januari de deur uit. Controleer de bedragen zodra de aanslag binnen is. Kijk vooral naar je hypotheekrente, zorgkosten en inkomen. Zelf aanpassen kan vanaf 1 december. De voorlopige aanslag over 2027 kun je vanaf 1 december 2026 aanvragen. Dat doe je in Mijn Belastingdienst, onder inkomstenbelasting. Valt het plan op 15 december? Vraag dan een nieuwe voorlopige aanslag aan als je een juist bedrag wilt. Doe je niets, dan volgt de afrekening pas vanaf 2028. Vergelijk je strook. De Dagelijkse Standaard raadt aan om bij een verworpen plan je stroken van januari tot en met maart naast die van april te leggen.

Voor de hoogte van je box 3-belasting telt een andere datum: 1 januari. Daarover schreven we in Box 3-halvering gaat niet door, maar met €120.000 spaargeld moet je vóór 1 januari toch je saldo checken.