Zo werkt de leercurve van Maslow

Iedereen kent de piramide van Maslow: eerst brood op de plank en een veilig dak boven je hoofd, dan pas zelfvertrouwen, waardering en uiteindelijk zelfontplooiing. Maar Maslow beschreef ook een leercurve die minstens zo inspirerend is en die laat zien dat persoonlijke groei vaak begint in ongemak.

Volgens Maslow doorlopen we vier fasen wanneer we iets nieuws leren . Het startpunt is de onbewust onbekwame fase. Je weet nog niet wat je niet weet. Denk aan iemand die voor het eerst achter het stuur kruipt en denkt: Hoe moeilijk kan rijden nou zijn?

Poort naar vooruitgang

Dan volgt bewust onbekwaam. De fase van frustratie. Je ontdekt wat je allemaal niet kunt en hoe weinig je nog begrijpt. Dit is de plek waar mensen vaak afhaken, juist omdat het ongemakkelijk voelt om niet goed te zijn in iets. Maar het is ook de poort naar vooruitgang.

Daarna komt bewust bekwaam. Je hebt het door, je kunt het, maar je moet er nog actief bij nadenken. De student die eindelijk fatsoenlijk kan fileparkeren, als hij zich volledig concentreert.

Walhalla

Tot slot bereik je het walhalla: de onbewust bekwame staat. Vaardigheid wordt tweede natuur. Wat ooit moeilijk was, gaat nu vanzelf. Je rijdt, praat, sport of presenteert zonder erbij stil te staan. Dit is de zone waar zelfvertrouwen groeit en ruimte ontstaat voor creativiteit.

De kracht van Maslow’s leercurve is dat hij laat zien dat falen geen eindpunt is, maar een fase. Het ongemak van het “niet kunnen” is geen bedreiging, maar juist het bewijs dat je op weg bent naar groei.

Dus de volgende keer dat iets lastig voelt, haal adem en denk: ik zit midden in de leercurve. Blijf oefenen. Want ergens, aan de andere zijde van onhandigheid en twijfel, wacht meesterschap. En misschien wel je beste versie ooit.