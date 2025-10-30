Kritiek van advocaten Borsato op uitwerking van tapgesprekken

UTRECHT (ANP) - De advocaten van Marco Borsato hebben bij de start van hun pleidooi kritiek geuit op fouten in de schriftelijke uitwerking van een afgeluisterd gesprek van de verdachte, die terechtstaat voor ontucht met een minderjarige.

Raadsvrouw Carry Knoops zei dat het Openbaar Ministerie zowel Borsato als het vermeende slachtoffer en haar moeder heeft laten afluisteren. Dat ook het slachtoffer is afgeluisterd, is volgens Knoops "opmerkelijk".

In totaal heeft de politie vijfhonderd uur aan opnames gemaakt. Daarin zou volgens het OM "niets relevants" zitten, dus heeft de politie de tapgesprekken niet schriftelijk uitgewerkt. De verdediging kreeg pas vorige week donderdag een transcriptie toegestuurd van een gesprek van 1,5 uur dat is gevoerd op 12 januari 2023. Volgens de verdediging zitten er fouten in de uitwerking.

De advocaten hebben het origineel van dit tapgesprek laten uitluisteren door rechtspsycholoog Peter van Koppen. "En hij liet ons weten dat de uitwerking niet volledig is", zei Carry Knoops.