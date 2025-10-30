Fors meer winst voor Shell, ook nieuw aandeleninkoopprogramma

LONDEN (ANP) - Olie- en gasconcern Shell heeft in het derde kwartaal fors meer winst behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf gaat de komende tijd ook opnieuw voor miljarden aan eigen aandelen inkopen. Dat aandeleninkoopprogramma ter waarde van 3,5 miljard dollar moet worden afgerond bij de aankondiging van de resultaten over het vierde kwartaal van dit jaar.

De nettowinst bedroeg ruim 5,3 miljard dollar, tegen bijna 4,3 miljard dollar een jaar eerder. Shell wijst onder meer op hogere marges en verkoopvolumes. Topman Wael Sawan spreekt van sterke resultaten voor de onderneming.

Het is volgens Shell alweer het zestiende kwartaal op rij dat er voor een bedrag van minstens 3 miljard dollar aan eigen aandelen wordt ingekocht. Door eigen aandelen in te kopen, stut een bedrijf de beurskoers. Ook staan er dan minder aandelen uit om de winst aan aandeelhouders over te verdelen. Dat is gunstig voor het dividend.

Omzet 70,4 miljard dollar

Volgens Shell werd over de afgelopen drie maanden voor een bedrag van 3,6 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht. Daarnaast werd voor 2,1 miljard dollar aan dividend in contanten aan de aandeelhouders uitgekeerd. De totale omzet van het Britse concern lag in de afgelopen periode op 70,4 miljard dollar. Dat is iets minder dan een jaar eerder, toen de olieprijzen hoger lagen.

Onder leiding van Sawan richt Shell zich meer op investeringen in fossiele brandstoffen en minder op duurzame energiebronnen. Zo begon Shell eind september nog met de productie bij een gasveld in het Britse deel van de Noordzee. Shell stopte begin september definitief met de bouw van een fabriek voor biobrandstoffen in Rotterdam, omdat de bouwkosten te hoog zijn.