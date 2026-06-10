Kritische vragen tijdens debat over coalitieakkoord Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De gemeenteraad van Amsterdam debatteert over het coalitieakkoord van PRO Amsterdam en D66. Zita Pels, die namens PRO onderhandelde, sprak van een "lekker links" akkoord en ze bedankte coalitiepartner D66 voor de soepele onderhandelingen: "We hebben iets unieks neergezet. Het draait om samenwerken in plaats van elkaar de tent uitvechten in de politiek."

Pels kreeg veel kritische vragen van de oppositie, onder meer over geplande bezuinigingen op jeugdzorg, terwijl er meer geld gaat naar cultuur aan de randen van de stad. JA21 noemde dat "elitair". Maar volgens Pels werkt cultuur verbindend en wordt jeugdzorg niet per se beter van meer geld, wel van een focus op kwaliteit. "Daar gaan we bij aanbestedingen op sturen."

De VVD en JA21 wilden garanties over de voorgenomen inkrimping met 2500 banen van het ambtenarenapparaat en het beperken van externe inhuur. Pels zei daar strak aan te zullen vasthouden, maar uitzonderingen te maken waar projecten dreigen stil te vallen. Ze wil ambtenaren meer "doorzettingsmacht" geven, meer kans om beleid ook echt uit te voeren. Ze moeten daarbij kijken "naar wat er op straat gebeurt en van daaruit naar boven werken", een werkwijze die volgens Pels "nog nergens in Nederland" te zien is. Het aantal van 2500 fte beslaat bijna 20 procent van het totaal.

Straatafval

Pels kreeg ook vragen over de aanpak van vuil op straat. In het akkoord wordt daar 11 miljoen euro extra voor uitgetrokken. VVD'er Wijnands zei dat het veel te weinig is en wees ook op 'statiegeldjagers', mensen die statiegeldblikjes uit de prullenbakken halen. Pels raakte geprikkeld door dat woord: "Het zijn vaak mensen die in diepe armoede leven. Laten we niet de mensen problematiseren, maar het systeem", zei de PRO-voorvrouw.

Coalitiepartner en D66-leider Melanie van der Horst kreeg tijdens haar bijdrage vragen over de bouwagenda voor de komende vijftien jaar. PRO en D66 willen bouwen voor ouderen en jonge gezinnen en ook sociale woningbouw realiseren. Oppositiepartijen vonden de plannen niet ambitieus genoeg. "De beloften van D66 verdwijnen net zo snel als de tien nieuwe steden van Rob Jetten", zei Juliet Broersen van Volt.

Ook kreeg Van der Horst kritiek op de aanzienlijke verhoging van de toeristenbelasting, die niet zou leiden tot vermindering van de overlast. Ze sprak dat tegen.