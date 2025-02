Kwart masteropleidingen universiteiten ontoegankelijk voor hbo'er

UTRECHT (ANP) - Een kwart van de masteropleidingen aan universiteiten laat studenten die een hbo-bachelor hebben afgerond niet toe. Ze zijn "per definitie niet toegankelijk" voor afgestudeerde hbo'ers en handelen daarmee in strijd met de wet, constateert de Onderwijsinspectie in een rapport. De inspectie toont daarin wel enig begrip voor de positie van opleidingen. Die hebben soms te maken met "complexe uitdagingen" bij het beoordelen van de geschiktheid van studenten. Ze krijgen daar bovendien niet voor betaald. "Ook als studenten gedurende de opleiding uitvallen, kost dit geld. Instellingen worden immers (deels) gefinancierd op basis van het aantal diploma's dat zij uitreiken."

In principe moeten hbo-bachelors na het afstuderen de mogelijkheid hebben om voor een aansluitende wetenschappelijke master te kiezen. Vaak is eerst een premaster nodig om ze voor te bereiden op een opleiding die meer draait om onderzoek en wetenschap dan het praktischer ingestelde hbo.

De inspectie concludeert dat de huidige situatie vragen oproept "over wat er precies wordt beoogd" met de wet. Onderwijsminister Eppo Bruins zou daar meer duidelijkheid over moeten geven, vindt de toezichthouder. "Wat wordt precies verwacht van instellingen? En hoe kan het beleid zodanig worden ondersteund dat zowel kwaliteit als toegankelijkheid geborgd blijft?", verwoordt inspecteur-generaal Alida Oppers de vragen. Ze wil samen met onderwijsinstellingen bekijken hoe de toegankelijkheid beter kan.