Provincies worstelen met miljoenen om PAS-melders te helpen

DEN HAAG (ANP) - Alle provincies hebben van minister Femke Wiersma bijna 8 miljoen euro gekregen om zogeheten PAS-melders te helpen, maar ze worstelen met de mogelijkheden om dit geld uit te geven. Door een recente uitspraak van de Raad van State, waardoor niet meer mag worden geschoven met stikstofruimte, is het nog moeilijker geworden om deze boeren zonder benodigde natuurvergunning te legaliseren.

Sommige provincies overwegen inmiddels het geld terug te geven aan het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

"We doorzoeken alle geitenpaadjes om te kijken wat we kunnen doen. Maar we hebben dat 'ei van Columbus' nog niet gevonden", aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen. "De enige optie die nog openstaat, is het uitkopen van PAS-melders. Maar je koopt dan in feite een illegale situatie uit. De vraag is of dat mag. Mogelijk moeten we die 7,9 miljoen anders gewoon terugbetalen."

Zuid-Holland wacht op "een helder antwoord" van het ministerie op de vraag of het uitkopen van PAS-melders met dit geld de agrariërs uiteindelijk niet in de problemen brengt, gezien de Europese staatssteunregels.