KWF: jonge vrouwen stellen onderzoek baarmoederhalskanker uit

AMSTERDAM (ANP) - Veel vrouwen tussen de 30 en 34 jaar stellen hun deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uit. Maar drie op de tien komen binnen twaalf weken na de uitnodiging in actie. Zorgelijk, vinden Bevolkingsonderzoek Nederland, het RIVM en KWF Kankerbestrijding. Die starten maandag de landelijke campagne 'Doe het vandaag!'

Het percentage vrouwen in die leeftijdsgroep dat meedoet is wel gestegen, van 41 procent in 2022 naar 48 procent in 2023. Dat is positief, vinden de organisaties, maar toch is het zorgwekkend dat meer dan de helft de uitnodiging nog even laat liggen. De campagne moet vrouwen aanmoedigen meteen in actie te komen. Zo is er een checklist waarop bijvoorbeeld staat wat te doen als de uitnodiging is kwijtgeraakt, wat je kunt doen als je nog twijfelt, als je zwanger bent en hoelang de uitnodiging geldig is.

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer negenhonderd vrouwen baarmoederhalskanker en overlijden er tweehonderd mensen. De kans op baarmoederhalskanker is het hoogst bij vrouwen tussen de 30 en 45 jaar. Via het bevolkingsonderzoek is de ziekte vroegtijdig op te sporen, of is die zelfs te voorkomen.