Juncker over Trump: 'We moeten niet bang zijn'

Nu Donald Trump weer de baas is in Amerika, leek het Euractiv de moeite waard om eens te praten met een van de weinige Europese leiders die tijdens zijn eerste ambtstermijn persoonlijk contact heeft gehad met de nieuwe Amerikaanse president, Jean-Claude Juncker, de voormalige voorzitter van de Commissie en oud-premier van Luxemburg. Wat volgt is een bewerkte transcriptie. Hij denkt dat het voor Europa allemaal wel los zal lopen.

"Die verleiding van grote mogendheden om het belang van de EU te minimaliseren door de Unie op te delen in 27 is er, en daar moeten we mee leven door de andere grote spelers op het internationale toneel te laten zien dat de EU iets anders is dan de optelsom van 27 naties. In zijn eerste regering had je een aantal vertegenwoordigers van de Amerikaanse politiek die de EU beter begrepen dan de president zelf. Ik ken de nieuwe mensen niet en weet niet wie hem adviseert. We zullen zien. Maar hij heeft de ervaring van zijn eerste mandaat. Zij hebben die niet. Dus ik hoop dat de wijsheid van het eerste mandaat zal overleven."

Juncker denkt dat de angst voor Elon Musk overdreven is.

MrMusk is niet de president van de VS. Hij maakt zelfs geen deel uit van de Amerikaanse regering, maar is een man die samenwerkt met de president van de Verenigde Staten om de bureaucratie in de VS te verminderen en nog wat andere dingen. Ik denk niet dat we te veel belang moeten hechten aan wat Musk zegt, omdat hij niet onze natuurlijke gesprekspartner is. Hij is iemand die zijn eigen belangen heeft, en dat zijn vooral zakelijke belangen. Ik maak me hier niet al te veel zorgen over. We zullen zien wat er de komende twee jaar gaat gebeuren. Ik heb niet de indruk dat hij onze belangrijkste Amerikaanse gesprekspartner is.

We moeten niet bang zijn voor de nieuwe regering. We moeten handelen als gelijkwaardige partners en ons niet proberen te verstoppen in een hoekje waar niemand ons kan ontdekken. We hebben dezelfde waardigheid als de VS, en dat moeten we elke dag opnieuw bewijzen.

[mk]