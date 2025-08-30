Kyiv meldt nieuwe aanvallen op olieraffinaderijen in Rusland

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense strijdkrachten hebben naar eigen zeggen weer olieraffinaderijen in Rusland bestookt. Dat gebeurde in Krasnodar, niet ver van de Zwarte Zee, en in Sizran aan de rivier de Wolga.

De Russische autoriteiten melden dat er brand is uitgebroken op het terrein van de raffinaderij in Krasnodar nadat wrakstukken van een drone waren neergekomen. In de regio zijn volgens de Russen elf Oekraïense drones neergehaald. In het complex in Sizran zou een brand zijn uitgebroken.

Op het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim is gemeld dat er een explosie en brand waren bij de luchthaven van Simferopol.

Oekraïne heeft ook melding gemaakt van talrijke Russische luchtaanvallen. Daarbij zijn zaterdag een dode en zeker 24 gewonden gevallen volgens de Oekraïense autoriteiten.