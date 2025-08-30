Iedereen heeft ze, stiekeme slechte gewoontes in de badkamer
waar je eigenlijk niet bij stilstaat. Toch blijken juist daar flinke risico’s schuil te gaan voor je gezondheid.
Wist je bijvoorbeeld dat bijna de helft van de mensen hun handen niet goed wast na een toiletbezoek? Volgens Startpagina.nl
soppen veel mensen alleen hun handen even nat. Maar ‘goed handen wassen’ h
oudt in: ruim een minuut met zeep, ook tussen de vingers én de polsen meenemen..
Nog zo’n veelvoorkomende fout: te lang op het toilet zitten. Volgens expert dr. Ahuja vergroot langdurig zitten de kans op aambeien én verhoogt het besmettingsrisico als je je telefoon gebruikt op het toilet. Je smartphone is namelijk dé plek waar bacteriën zich ophopen, aldus Health.com
. Gewoon doen wat je moet doen en daarna direct opstaan, is het devies.
Nog niet overtuigd? Uit een recent wereldwijd onderzoek blijkt dat slechts één op de vijf openbare toiletten voldoet aan de minimale hygiëne-eisen (bron: CSRwire
). Ook thuis zijn we lang niet altijd schoner dan we denken.