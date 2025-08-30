ECONOMIE
Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt

tips
door Ans Vink
zaterdag, 30 augustus 2025 om 10:43
shutterstock_2484279957
Iedereen heeft ze, stiekeme slechte gewoontes in de badkamer waar je eigenlijk niet bij stilstaat. Toch blijken juist daar flinke risico’s schuil te gaan voor je gezondheid.
Wist je bijvoorbeeld dat bijna de helft van de mensen hun handen niet goed wast na een toiletbezoek? Volgens Startpagina.nl soppen veel mensen alleen hun handen even nat. Maar ‘goed handen wassen’ houdt in: ruim een minuut met zeep, ook tussen de vingers én de polsen meenemen..
Nog zo’n veelvoorkomende fout: te lang op het toilet zitten. Volgens expert dr. Ahuja vergroot langdurig zitten de kans op aambeien én verhoogt het besmettingsrisico als je je telefoon gebruikt op het toilet. Je smartphone is namelijk dé plek waar bacteriën zich ophopen, aldus Health.com. Gewoon doen wat je moet doen en daarna direct opstaan, is het devies.
Andere gewoontes die je maar beter kunt afleren:
  • Douchen met té heet water kan je huidbarrière aantasten, waardoor je sneller huidproblemen of infecties krijgt.
  • Staand plassen thuis zorgt voor spetters (ook op je kleding en vloer!), zeker als je een man bent.
  • Elk klein haartje weghalen bij het afvegen: daar kun je juist kleine wondjes van krijgen, met mogelijk infecties tot gevolg.
  • Te vaak ‘voor de zekerheid’ plassen kan je blaas ‘trainen’ gevoeliger te zijn, waardoor je sneller aandrang voelt.
  • Je (herbruikbare) badhanddoek te weinig wassen. Er hopen zich meer bacteriën op dan je denkt!
Nog niet overtuigd? Uit een recent wereldwijd onderzoek blijkt dat slechts één op de vijf openbare toiletten voldoet aan de minimale hygiëne-eisen (bron: CSRwire). Ook thuis zijn we lang niet altijd schoner dan we denken.
Slechte gewoonteMogelijk gevolg
Handen niet goed wassenMeer kans op ziekte
Té lang op toiletAambeien, meer bacteriën
Douchen met heet waterDroge/kapotte huid
