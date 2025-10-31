ECONOMIE
ProRail en TLN: als je vaststaat tussen de slagbomen, rij door

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 7:37
anp311025063 1
UTRECHT (ANP) - Chauffeurs van vrachtwagens die vast komen te staan op een spoorwegovergang worden geadviseerd in dat geval gewoon door te rijden ten koste van een slagboom. Met dit advies komen spoorbeheerder ProRail en transportorganisatie TLN vrijdag in een verklaring. Dit naar aanleiding van een aanrijding tussen een truck en een trein donderdag bij het Gelderse Meteren.
"Liever schade aan een slagboom dan een mensenleven in gevaar. Als je vaststaat tussen de bomen: rij door", zo luidt de aanbeveling. De slagbomen zijn speciaal ontworpen om af te breken en stoppen een voertuig niet, aldus ProRail. Die ziet liever schade aan een slagboom dan een gewonde of erger.
Bij de aanrijding donderdagochtend vielen vijf lichtgewonden. ProRail heeft beelden van het ongeluk verspreid "om bewustwording te vergroten en het gedrag bij overwegen te verbeteren". Door de aanrijding kunnen tussen Geldermalsen en Den Bosch tot zeker in de nacht van zaterdag op zondag geen treinen rijden.
