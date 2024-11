Kyiv: Rusland vuurde in oktober ruim 2000 drones af

KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft de afgelopen weken het aantal droneaanvallen op Oekraïne flink opgevoerd. Volgens Kyiv zijn er in oktober meer dan 2000 drones afgevuurd op militaire en civiele doelen. Dat is volgens de onlinekrant The Kyiv Independent het hoogste aantal drones in een maand dit jaar.

De Oekraïense krijgsmacht claimt vorige maand 1185 van de 2023 Russische drones uit de lucht te hebben geschoten. Nog eens 738 zouden "plaatselijk verloren" zijn, oftewel neergekomen op een onbekende plek.

Afgelopen nacht schoot de luchtafweer 31 drones en een raket neer. The Kyiv Independent schrijft dat hoewel er meer aanvallen zijn met onbemande vliegtuigjes, de schade meevalt.

Het aantal afgevuurde raketten is de laatste weken juist gedaald. Experts zeggen tegen de Oekraïense krant dat de Russen mogelijk de drones gebruiken om de Oekraïense luchtafweer beter in kaart te brengen en dat ze een grote raketaanval voorbereiden.