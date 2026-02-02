ECONOMIE
Kyiv: Russische aanvallen nu vooral op spoorweginfrastructuur

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 12:54
anp020226117 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn militaire leiders opdracht gegeven te reageren op een reeks aanvallen op de Oekraïense logistiek. Vooral de spoorweginfrastructuur ligt onder vuur, meldt hij op X. "Er waren met name aanvallen in de regio Dnipro en in Zaporizja, specifiek gericht op spoorwegfaciliteiten."
Zelensky zei dat is overlegd over de situatie, maar trad niet in detail over de instructies voor de legertop. De president stelde een dag eerder dat Rusland deze maand vele duizenden aanvalsdrones en bommen heeft ingezet om doelen in zijn land te bestoken. "Vrijwel alles was gericht op de energiesector, de spoorwegen en onze infrastructuur."
De luchtmacht stelt volgens nieuwssite Kyiv Independent dat Rusland de tactiek hanteert om aanvallen te concentreren op een enkele regio. De luchtafweer heeft daardoor soms geen tijd om te herladen. Ook zouden vaker ballistische raketten worden ingezet die alleen door het Amerikaanse Patriot-systeem kunnen worden tegengehouden.
