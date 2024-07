Gevelplaat van HvA-gebouw gevallen, geen gewonden

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam is woensdagochtend een gevelplaat van een gebouw van de Hogeschool van Amsterdam gevallen. De stenen plaat kwam naast de weg terecht en er is niemand gewond geraakt. Er wordt nog onderzocht hoe de plaat los kon raken, zo meldt de HvA.

Het incident gebeurde woensdag rond 08.45 uur op de Amstelcampus aan de Wibautstraat. De plaat viel van het Jakoba Mulderhuis, dat uit voorzorg is ontruimd. De omgeving is afgezet. "Wat dit voor studenten en medewerkers betekent die in het Jokaba Mulderhuis moeten zijn, wordt nu uitgezocht. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk", laat de HvA verder weten.