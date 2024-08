Kyiv wil conferentie als vervolg op Zwitserse vredesbijeenkomst

KYIV (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense regering wil deze maand nog een internationale onlineconferentie houden over de oorlog in het land. Het moet een vervolg worden op de grote internationale conferentie in juni in Zwitserland waar rond de honderd landen en internationale organisaties spraken over de mogelijkheden voor vrede in Oekraïne.

De conferentie die Kyiv deze maand voor ogen staat, moet zich richten op wat de Russische inval in Oekraïne na 2,5 jaar betekent voor de veiligheid van de energievoorziening.